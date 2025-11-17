Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza

Beykoz'da abartılı egzozla tehlikeli sollama yapan sürücüye ceza

Sosyal medyadan gelen görüntüler polisi harekete geçirdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, Beykoz sınırları içinde trafikte tehlike oluşturan bir sürücüyü tespit etti. Görüntülerde, sürücünün abartı egzoz kullanarak riskli ve uygunsuz sollama yaptığı görüldü.

Yapılan çalışmada, olayı değerlendiren Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sürücünün kimliğini belirledi. İncelemede, kişinin hem abartı egzoz kullandığı hem de trafikte tehlikeye yol açan şerit değiştirme ihlallerinde bulunduğu saptandı.

Bu ihlaller doğrultusunda, ilgili sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapılarak toplam 11 bin 434 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

BEYKOZ’DA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ ABARTI EGZOZ KULLANARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI.