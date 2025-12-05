Beykoz'da ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Beykoz Ortaçeşme'de ehliyetsiz sürücünün ağaca çarpması sonucu otomobil yola savruldu; 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 17:41
Beykoz'da ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Beykoz'da ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Olayın kısa özeti

Beykoz'da meydana gelen kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Detaylar

Kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçta bulunan sürücü Mustafa A. yönetimindeki 09 ABE 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol ortasında durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün kontrolü kaybederek ağaca çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL (İHA) – BEYKOZ’DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU...

İSTANBUL (İHA) – BEYKOZ’DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ AĞACA ÇARPARAK YOLA SAVRULDU. KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI.

İSTANBUL (İHA) – BEYKOZ’DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi