Beykoz'da ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: 2 yaralı

Olayın kısa özeti

Beykoz'da meydana gelen kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Detaylar

Kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçta bulunan sürücü Mustafa A. yönetimindeki 09 ABE 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol ortasında durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün kontrolü kaybederek ağaca çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

