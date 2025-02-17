Beykoz'da İki Şüpheli İş Yerini Kurşunlamaktan Tutuklandı

Beykoz'da bir iş yerinin kurşunlanması olayında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 1 Şubat'ta Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İki araç içerisinden bir iş yerine ateş açılması sonucu geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ekipler, hareket halindeki araçların plaka bilgilerini tespit ederek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan operasyonda, F.K.H, F.F.Ç ve N.Ş isimli şüpheliler, Anadolu Hisarı, Yenimahalle ve Rüzgarlıbahçe mahallelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.Ş. ve F.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciilerce tutuklanırken, F.F.Ç. serbest bırakıldı.