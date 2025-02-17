Beykoz'da İki Şüpheli İş Yerini Kurşunlamaktan Tutuklandı

Beykoz'da bir iş yerinin kurşunlanmasına karışan iki şüpheli tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:42
Beykoz'da İki Şüpheli İş Yerini Kurşunlamaktan Tutuklandı

Beykoz'da bir iş yerinin kurşunlanması olayında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 1 Şubat'ta Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İki araç içerisinden bir iş yerine ateş açılması sonucu geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ekipler, hareket halindeki araçların plaka bilgilerini tespit ederek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan operasyonda, F.K.H, F.F.Ç ve N.Ş isimli şüpheliler, Anadolu Hisarı, Yenimahalle ve Rüzgarlıbahçe mahallelerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.Ş. ve F.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciilerce tutuklanırken, F.F.Ç. serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da Bariyere Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu
3
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek
4
Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı
5
Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem
6
Fatih'te Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Sürücüsüne 1986 TL Ceza
7
Ali Volkan Erdemir, 2024 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'nü Kazandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi