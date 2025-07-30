Beykoz'da İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Protesto Edildi

Beykoz'da, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılması kararı, Beykoz Muhtarlar Derneği öncülüğünde spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi önünde bir araya gelen kalabalık, bu kararı kınadı.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, Beykoz nüfusunu temsil eden 45 mahalle muhtarı ile birlikte bu karara tepki göstermek için toplandıklarını belirtirken, arabalı vapurun 2017'den beri bölgeye ve İstanbul'a büyük hizmet sağladığını vurguladı. Turaman, "İstanbul gibi bir büyükşehirde ulaşım problemi varken, deniz ulaşımının kaldırılmasının yanlış olduğunu" ifade etti.

Turaman, bu durumun yetkililere iletilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum; verdikleri karardan bir an önce dönmeleri gerekiyor. Beykoz halkı olarak biz de bu sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Emirgan Mahallesi Muhtarı Muharrem Yavuz da arabalı vapurun Sarıyerliler için önemli bir hizmet olduğunu belirterek, kaldırılmasını kesinlikle yanlış bulduğunu açıkladı. Yavuz, "Bu hizmetin İstanbullulardan tamamen alınmaması gerekiyor. Deprem gibi acil durumlarda bu feribotlar önemli bir rol üstleniyordu" diye ekledi.

Protesto sırasında konuşan vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi. Arabalı vapurun sık kullanılan bir ulaşım aracı olduğunu belirten Nizamettin Temiz, "İstanbul trafiğinde bu opsiyonu kaldırmak iyi bir şey değil" dedi. Şahika Ertan, duruma tepki göstererek, "Herkesi köprüye mecbur etmek istiyorlar. Bu, Boğaz halkına büyük bir ihanettir," ifadelerini kullandı. Öte yandan Muharrem Terzi, arabalı vapurun özellikle sabah saatlerinde büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur Hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecek. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel deniz dolmuş seferleri başlayacaktır" denildi.

Beykoz Muhtarlar Derneği öncülüğünde spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılması kararını protesto etti.

Beykoz Muhtarlar Derneği öncülüğünde spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılması kararını protesto etti.