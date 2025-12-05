Beykoz'da 'kaynak manevrası' pahalıya patladı: 32 sürücüye 69 bin 344 TL ceza

Beykoz Kavacık TEM'de dron destekli denetimde 32 sürücüye 'kaynak yapma' nedeniyle toplam 69 bin 344 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:38
Beykoz'da 'kaynak manevrası' pahalıya patladı: 32 sürücüye 69 bin 344 TL ceza

Beykoz'da 'kaynak manevrası' pahalıya patladı

Beykoz Kavacık TEM bağlantısında dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında, şerit ihlalleri yani 'kaynak yapma' davranışları tek tek tespit edildi.

Denetim detayları

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama, Kavacık TEM kuzey-güney katılımı noktalarında saat 09.00-11.00 arasında yürütüldü.

Dron görüntülerinden tespit edilen ihlallerde, sürücülerin geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma davranışları kayıt altına alındı.

Yaptırım ve devamı

Dron görüntülerinden tespit edilen 32 sürücüye, geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma kapsamında toplam 69 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer benzer denetimlerin bölgede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BEYKOZ KAVACIK TEM BAĞLANTISINDA DRON DESTEKLİ KONTROLDE KAYNAK YAPAN ARAÇLAR TEK TEK TESPİT...

BEYKOZ KAVACIK TEM BAĞLANTISINDA DRON DESTEKLİ KONTROLDE KAYNAK YAPAN ARAÇLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ, 32 SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 69 BİN 344 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

BEYKOZ KAVACIK TEM BAĞLANTISINDA DRON DESTEKLİ KONTROLDE KAYNAK YAPAN ARAÇLAR TEK TEK TESPİT...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi