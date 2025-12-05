Beykoz'da 'kaynak manevrası' pahalıya patladı: 32 sürücüye 69 bin 344 TL ceza

Beykoz'da 'kaynak manevrası' pahalıya patladı
Beykoz Kavacık TEM bağlantısında dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında, şerit ihlalleri yani 'kaynak yapma' davranışları tek tek tespit edildi.
Denetim detayları
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama, Kavacık TEM kuzey-güney katılımı noktalarında saat 09.00-11.00 arasında yürütüldü.
Dron görüntülerinden tespit edilen ihlallerde, sürücülerin geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma davranışları kayıt altına alındı.
Yaptırım ve devamı
Dron görüntülerinden tespit edilen 32 sürücüye, geçiş halindeki aracı beklemeden geçmeye çalışma kapsamında toplam 69 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer benzer denetimlerin bölgede aralıksız devam edeceğini bildirdi.
