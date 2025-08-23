DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.698.767,49 1,56%

Beykoz'da Meşale Yakan Düğün Konvoyuna 5 Sürücüye Para Cezası

Beykoz'da düğün konvoyunda meşale yakıp trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye İstanbul Emniyeti idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:35
Beykoz'da Meşale Yakan Düğün Konvoyuna 5 Sürücüye Para Cezası

Beykoz'da Meşale Yakan Düğün Konvoyuna 5 Sürücüye Para Cezası

İstanbul Emniyeti sosyal medyadaki görüntüler sonrası harekete geçti

İstanbul'da, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturarak meşale yakan ve trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülere yönelik işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konvoy halindeki araçların meşale yakıp trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 5 sürücü: M.Y, M.K, Y.K, S.D. ve E.İ yakalandı. Olay, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde dün gerçekleşti.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kol ve grup halinde araç kullanmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemler ve uygulanan cezalar, trafik güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin süreceğini gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
2
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
3
Bakan Kurum: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanın ve Adaletin Güçlü Sesi'
4
Tunç: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Merhametin Güçlü İfadesi'
5
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
6
Ordu Mesudiye'de Orman Yangını Söndürüldü
7
Uraloğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'Güçlü İnsani Çağrı'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı