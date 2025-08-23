Beykoz'da Meşale Yakan Düğün Konvoyuna 5 Sürücüye Para Cezası
İstanbul Emniyeti sosyal medyadaki görüntüler sonrası harekete geçti
İstanbul'da, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde araçlarıyla konvoy oluşturarak meşale yakan ve trafik akışını tehlikeye düşüren sürücülere yönelik işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konvoy halindeki araçların meşale yakıp trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 5 sürücü: M.Y, M.K, Y.K, S.D. ve E.İ yakalandı. Olay, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde dün gerçekleşti.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'kol ve grup halinde araç kullanmak' ile 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili işlemler ve uygulanan cezalar, trafik güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin süreceğini gösterdi.