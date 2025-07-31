Beykoz'da Motosiklet Sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Beykoz'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baturhan Yıldızturan Defnedildi
Beykoz'un Yalıköy Mahallesi'nde, Çayır Caddesi'nde gerçekleşen trajik bir olayda, servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın cenazesi bugün toprağa verildi.
Gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Yıldızturan için Rüzgarlıbahçe Merkez Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Yıldızturan'ın aile yakınları ve dostları katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazı'ının ardından, Yıldızturan'ın naaşı Baklacı Mezarlığı'nda defnedildi.
Kazanın meydana geldiği sırada servis aracını kullanan Yiğit İsmail G'nin, Yıldızturan'a çarptığı belirtiliyor. Yapılan kontrollerde, sürücünün kaza sonrası 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, olası kastla adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
Beykoz'da servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın cenazesi toprağa verildi.