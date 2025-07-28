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Beykoz'da Ormanlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 22:15
Beykoz'da Ormanlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da Ormanlık Alan Alev Alev Yandı

Beykoz'da, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibinin kısa sürede bölgeye sevk edilmesine yol açtı.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı ve başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın sonrası ekipler, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangın sonucunda yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

İstanbul, Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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