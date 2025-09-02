Beykoz'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye 49 bin 857 lira Ceza

Olay ve soruşturma

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerde, 34 BL 0090 plakalı kamyonet sürücüsünün yanındaki yolcuyla kavga ettiği ve aracın sağa ve sola ani hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Yapılan işlemler

Polis ekiplerince yakalanan sürücü D.Ö.'ye; tescil belgesi ve plakası olmadan trafiğe çıkmak, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 49 bin 857 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, söz konusu kamyonet trafikten men edildi.