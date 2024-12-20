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Beykoz'da Trafik Tartışması Sonrası Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memurunun silahından yaralanan mimar Turgut Toydemir hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:18
Beykoz'da Trafik Tartışması Sonrası Mimar Turgut Toydemir Hayatını Kaybetti

Beykoz'da Trafik Tartışmasında Ağır Yaralanan Mimar Hayatını Kaybetti

Beykoz'un Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir trafik tartışmasının trajik bir sona ulaştığını gösterdi. Mimar Turgut Toydemir, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken, trafikteki bir anlaşmazlık sonucu polis memuru S.Ç. tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Toydemir, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Seyri

Atatürk Caddesi'nde 34 TC 7374 plakalı aracıyla ilerleyen Toydemir ile polis memuru S.Ç. arasında, trafikten kaynaklı bir tartışma yaşandı. S.Ç., aracıyla durdurmak istediği Toydemir’in aracı hareket etmeye devam edince, silahını çekerek ateş etti. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan mimar, aracının kontrolden çıkarak refüje çarpmasıyla durabildi.

Olay sonrası sağlık ekipleri, Toydemir’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu önce bir özel hastaneye, ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahale ve ameliyatlara rağmen Toydemir, hastanede hayatını kaybetti.

Emniyetin Açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Polis memuru S.Ç., bir araç sürücüsüyle tartışma yaşadı ve aracı durdurmak istemesiyle bu sürücü durmayınca silahıyla ateş açtı” ifadelerine yer verdi. S.Ç., olayın hemen ardından silahıyla birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

Hakkında yürütülen adli ve idari işlemler devam eden S.Ç.’nin açığa alındığı bildirildi.

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