Beykoz'da Tünelde Trafiği Tehlikeye Düşüren 4 Sürücüye Ceza

Beykoz'da tünelde konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 4 sürücüye ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 13:06
Beykoz'da Tünelde Konvoy Yapan Sürücülere Ceza

Beykoz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye ceza işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 3 Ağustos'ta sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan inceleme neticesinde, tüneldeki bazı araç sürücülerinin trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlendi. Araçların plaka bilgilerinden tespit edilen sürücüler A.A. (18), B.K. (31), B.A. (20) ve Y.K. (20) ekipler tarafından yakalandı.

Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "araçların geçişini engelleyecek şekilde hız sınırının altında araç sürmek", "emniyet kemeri takmamak" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi maddelerden cezai işlem uygulandı.

