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Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Açıldı: İstanbul'a Yeni Bir Sağlık Hizmeti

Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:55
Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Açıldı: İstanbul'a Yeni Bir Sağlık Hizmeti

Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul'un Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, şehir hastaneleri, devlet ve üniversite hastanelerinin yanı sıra aile sağlık merkezlerinin de sağlık hizmetleri açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İstanbul'da 1097. Aile Sağlığı Merkezi

Vali Gül, İstanbul'da 1,096 aile sağlığı merkezi bulunduğunu belirterek, yeni açılan merkezle bu sayının 1,097'ye yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun hedefinin 2,500 nüfusa bir aile hekimi atanması olduğunu dile getirdi. Gül, İstanbul'da yeni aile sağlık merkezlerinin yapımının önündeki en büyük engelin arsa bulmak olduğunu ifade etti.

Aile Sağlığı Merkezlerinin Önemi

Gül, aile sağlık merkezlerinde sunulan hizmetlerin, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını hızlıca karşılamada büyük kolaylık sağladığını belirtti. "Randevular başta olmak üzere, temel sağlık sorunlarını en iyi şartlarda çözebilecek ortamı oluşturuyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmelerinin her geçen gün daha da iyiye gittiğini vurgulayarak, "Beylikdüzü ve İstanbul'un yarını bugünden daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Verilen Önem

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise, aile sağlığı merkezinin açılmasının yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemi dile getirdi. Güner, "Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 8 doktorlu aile sağlığı merkezi inşa ettik." diyerek, sağlık alanında sürekli bir dönüşüm ve gelişim sürecinde olduklarını belirtti.

Beylikdüzü İçin Yeni Hedefler

Güner, Beylikdüzü için planladıkları 6 yeni aile sağlığı merkezinin 3'ünün 3 ay içinde açılacağını belirtti. Ayrıca, aile sağlığı merkezlerinde hastanelerdeki kan tetkikleri ve kanser taramalarının yapılabileceğine dikkat çekti.

Belediyenin Destekleri

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi de merkezin önemli olduğunu vurgulayarak, "Aile sağlığı gibi projelerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar arasında Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, siyasi parti temsilcileri ve aile sağlık merkezinde çalışanlar da yer aldı. Kurdele kesiminin ardından merkez resmen hizmete girdi ve Vali Gül, aile sağlık merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Beylikdüzü 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

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