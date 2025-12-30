Beylikdüzü Ambarlı'da Tır Şoförleri Trafiği Kilitledi

Liman içi giriş kapatıldı, bekleme süreleri tepki çekti

Beylikdüzü, Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür yaşandığını öne sürdükleri uzun bekleme sürelerine tepki olarak liman içerisindeki bir işletmenin girişini kapattı. Eylem, bölgedeki araç trafiğini durma noktasına getirdi.

Bölgede bir süre bir saati aşkın trafikte bekleyen sürücüler ve vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi. Güzergâh üzerinde bekleyenler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölgede yaşayan ve mağdur olduğunu belirten bir vatandaş, "Bizim evimizde o tarafta ve yol kapalı olduğu için bizde gidemiyoruz ve çok mağduruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bütün insanlar burada mağdur" şeklinde tepki gösterdi.

Bir sürücü, trafikte kaldığını ifade ederek, "45 dakikadır bekliyorum. Burası limanın trafiği. Sağ olsunlar mahvettiler bizi" dedi.

Liman içinde konteyner almak için saatlerce beklediğini söyleyen bir tır şoförü de, "Millet evine gidecek gidemiyor. Bıktık artık yapamıyoruz. 8 saattir bir konteyner almışız daha" ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ AMBARLI LİMANINDA TIR ŞOFÖRLERİ, 10 GÜNDÜR YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN UZUN BEKLEME SÜRELERİNE TEPKİ GÖSTERMEK AMACIYLA LİMAN İÇERİSİNDEKİ BİR İŞLETMENİN GİRİŞİNİ KAPATTI. GİRİŞİ KAPATAN TIR ŞOFÖRLERİ LİMANDA PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİ. EYLEM NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.