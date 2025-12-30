DOLAR
Beylikdüzü Ambarlı'da Tır Şoförleri Trafiği Kilitledi

Beylikdüzü Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür süren beklemelere tepki olarak liman içi bir firmanın girişini kapattı; trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:16
Liman içi giriş kapatıldı, bekleme süreleri tepki çekti

Beylikdüzü, Ambarlı limanında tır şoförleri, 10 gündür yaşandığını öne sürdükleri uzun bekleme sürelerine tepki olarak liman içerisindeki bir işletmenin girişini kapattı. Eylem, bölgedeki araç trafiğini durma noktasına getirdi.

Bölgede bir süre bir saati aşkın trafikte bekleyen sürücüler ve vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi. Güzergâh üzerinde bekleyenler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölgede yaşayan ve mağdur olduğunu belirten bir vatandaş, "Bizim evimizde o tarafta ve yol kapalı olduğu için bizde gidemiyoruz ve çok mağduruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bütün insanlar burada mağdur" şeklinde tepki gösterdi.

Bir sürücü, trafikte kaldığını ifade ederek, "45 dakikadır bekliyorum. Burası limanın trafiği. Sağ olsunlar mahvettiler bizi" dedi.

Liman içinde konteyner almak için saatlerce beklediğini söyleyen bir tır şoförü de, "Millet evine gidecek gidemiyor. Bıktık artık yapamıyoruz. 8 saattir bir konteyner almışız daha" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

