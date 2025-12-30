DOLAR
İstanbul'da Kar Başladı: Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir Etkili

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da kar başladı. Avrupa Yakası'nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir'te etkili oldu; bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:10
İstanbul'da Kar Başladı: Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir Etkili

İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. İlk etkisini Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde gösteren yağış, kent genelinde soğuk havayla birlikte yoğunlaşıyor.

Kar yağışı özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili olurken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Gözlemler sırasında bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara karşı önlem alınması tavsiye ediliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARILARININ ARDINDAN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. KAR YAĞIŞI...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARILARININ ARDINDAN İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. KAR YAĞIŞI İSTANBUL AVRUPA YAKASI’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLUYOR.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARILARININ ARDINDAN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. KAR YAĞIŞI...

