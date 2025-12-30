Hisarcık'ta Şehitler Mahallesi'nde Baz İstasyonu Tepkisi

Mahalle sakinleri sağlıktan endişeli

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi’nde bir binanın çatısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahallede kurulan ve özel bir GSM şirketine ait olduğu belirtilen yeni baz istasyonunun çevre sakinlerinde sağlık endişesi oluşturduğu bildirildi. Vatandaşlar, baz istasyonlarının radyasyon yaydığı ve insan sağlığını tehdit ettiği yönündeki kaygılarını dile getirdi; ayrıca ilçede kanser vakalarının yüksek seviyede olduğunu ifade ederek yeni bir risk faktörünün kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

"Günümüz iletişim çağında baz istasyonlarının gerekli olduğunun farkındayız. Ancak mahallenin orta yerinde, evlere bu kadar yakın bir noktaya kurulması kabul edilemez. Yetkililerin halk sağlığını gözeterek bu tür uygulamalara izin vermemesi gerekir. Baz istasyonlarının yaşam alanlarından daha uzak bölgelerde kurulması şarttır. Kuruluma izin ve onay verenler, ileride çocuklarda ve yetişkinlerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında sorumluluk taşıyacaktır. Hiç kimse evinin dibinde baz istasyonu istemez. Yetkililerin bu istasyonu daha uygun ve uzak bir alana taşımaları, halk sağlığı açısından vicdani ve ahlaki bir zorunluluktur"

Mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce adım atılmasını ve baz istasyonunun daha uzak ve uygun bir alana taşınmasını talep ediyor.

HİSARCIK’TA MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAZ İSTASYONUNA TEPKİ