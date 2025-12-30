Büyükçekmece'de Kar: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü

Büyükçekmece'de Kar Etkisi: Araçlar Beyaza Büründü
İstanbul'da kış şartları etkisini gösteriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, Büyükçekmece'de etkisini hissettirdi. TÜYAP mevkii'nde lapa lapa yağan kar, kısa sürede park halindeki araçların üzerini beyaza bürüdü.
Yoğun kar nedeniyle özellikle açık alanlarda kalan araçların görünümü değişirken, duraklara otobüs beleyen vatandaşlar da yağışın getirdiği zorluklarla karşılaştı. Vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksamalara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.
Görüntüler, kısa sürede örtü oluşan araç kaportaları ve kar altında bekleyen yolcuların güçlüklerini gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri ve yaya trafiğini etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
