DOLAR
42,93 0%
EURO
50,43 -0,05%
ALTIN
6.000,25 0,03%
BITCOIN
3.780.028,46 -0,15%

Büyükçekmece'de Kar: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü

İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP mevkiinde lapa lapa başlayan kar, park halindeki araçları kapladı; duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:08
Büyükçekmece'de Kar: Park Halindeki Araçlar Beyaza Büründü

Büyükçekmece'de Kar Etkisi: Araçlar Beyaza Büründü

İstanbul'da kış şartları etkisini gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, Büyükçekmece'de etkisini hissettirdi. TÜYAP mevkii'nde lapa lapa yağan kar, kısa sürede park halindeki araçların üzerini beyaza bürüdü.

Yoğun kar nedeniyle özellikle açık alanlarda kalan araçların görünümü değişirken, duraklara otobüs beleyen vatandaşlar da yağışın getirdiği zorluklarla karşılaştı. Vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksamalara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Görüntüler, kısa sürede örtü oluşan araç kaportaları ve kar altında bekleyen yolcuların güçlüklerini gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri ve yaya trafiğini etkileyebilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE LAPA LAPA YAĞAN KAR PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ. DURAKLARA...

BÜYÜKÇEKMECE’DE LAPA LAPA YAĞAN KAR PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ. DURAKLARA OTOBÜS BELEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Somali'de TUA Uzay Limanı Projesinde İlk Etap Başladı
2
İstanbul’da Kebapçıya Haksız Fiyat Artışı Denetimi
3
Siirt Pervari'de Damdan Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
4
Hisarcık'ta Şehitler Mahallesi'nde Baz İstasyonu Tepkisi
5
Siirt'te Karla Kapanan Yolda Doğum Sancısı: 25 Yaşındaki Kadın 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı
6
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
7
Bayburt Devlet Hastanesi'nde İlk Inferior Vena Cava Filtresi ve Trombektomi Başarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları