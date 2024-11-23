Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının yaşandığı yer, Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde üzerinde, plastik ev gereçleri üreten bir fabrikadır.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilememiş olsa da, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın anında fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ekipler tarafından gerekli önlemler alınıyor.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.