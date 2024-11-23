DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.406.171,64 0,52%

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 05:38
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:13
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının yaşandığı yer, Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde üzerinde, plastik ev gereçleri üreten bir fabrikadır.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilememiş olsa da, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın anında fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ekipler tarafından gerekli önlemler alınıyor.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venezuela'da Muhalif Lider Machado'ya Vatana İhanet Soruşturması
2
İsrail Ordusu Beyrut'ta Şiddetli Hava Saldırısı Düzenledi
3
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı
5
Bartın'da İnovasyon ve Girişimcilik Programı Gerçekleştirildi
6
Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
7
Dilan-Engin Polat çiftine uyuşturucu şoku!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak