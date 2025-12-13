Germencik'te Pazar Yerini Kirleten Esnafa Ceza

Zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde yürüttüğü denetimlerde, çevre temizliği kurallarına uymadığı tespit edilen pazarcı esnafına mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinin temiz ve düzenli kalması amacıyla denetimleri sürdürüyor. Belediyenin pazarcı esnafa erken saatlerde çöp poşeti dağıtmasına rağmen, yapılan kontrollerde geçtiğimiz hafta uyarılan bazı esnafın pazar alanını yeniden temiz bırakmadığı belirlendi.

Bu tespit üzerine ilgili esnaflar hakkında idari yaptırım karar tutanakları düzenlendi ve cezai işlem uygulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, pazar yerlerinde çevre temizliğinin önemine dikkat çekti ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Başkan Zencirci, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Zencirci, sosyal alanların temiz tutulmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek daha temiz ve düzenli bir ilçe için tüm esnaf ve vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Denetimlerin devam edeceği ve pazar yerlerinde çevre temizliğine özen gösterilmediği takdirde yaptırımların süreceği yeniden hatırlatıldı.

Germencik Belediyesi yetkilileri, pazar alanlarının temizliğinin korunması için bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

