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Beylikdüzü'nde Kaçak Restoran İddiası Halkın Takibinde

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde kamusal alanda inşa edilen kaçak restoran tartışılmaya açıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:59
Beylikdüzü'nde Kaçak Restoran İddiası Halkın Takibinde

Beylikdüzü Belediye Meclisi Kaçak Restoran İddiasıyla Sarsıldı

Beylikdüzü Belediye Meclisi, koruma alanı içerisinde inşa edildiği iddia edilen kaçak bir restoran üzerine gerçekleştirilen tartışmalarla dikkat çekti. Toplantıya katılan AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Altuntaş, bu konunun ciddiyetine vurgu yaparak, "Sahil Mahallesi'nde, İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca koruma alanı olarak belirlenmiş, kamuya ait yaklaşık 4,500 metrekarelik bir alanda, CHP’li bir meclis üyesinin ailesi tarafından kaçak bir restoran inşa ediliyor" dedi.

Koruma Alanında Doğal Yapının Bozulması

Altuntaş, inşaatın etrafının çevrilmeden devam ettiğini ve dolgu toprağı ile koruma alanının zarar gördüğünü belirtti. "Yapılan inşaat ile doğal doku büyük oranda bozulmuştur. Bu durum, koruma alanının ihlali anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Toplantıda söz olan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, durumu değerlendireceğini belirterek, "Ruhsatsız bir yapı Beylikdüzü sınırları içerisinde inşa edilemez. Bu konuyu birebir inceleyeceğim" ifadelerini kullandı. Çalık, mevcut durumu kontrol edeceklerini ve gerekli müdahalelerin yapılacağını aktardı.

Mecliste Karar Alındı

Başkan Çalık’ın açıklamalarının ardından, konu oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi. Meclis, kaçak inşaat ile ilgili gelişmeleri takip edileceğini duyurdu.

Halkın bu konu üzerinde hassasiyetle durması ve ilgili süreçlerin dikkatle izlenmesi gerektiği aktarıldı.

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