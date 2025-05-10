Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Yaralılar Var

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası

Beylikdüzü'nde, Haramidere Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, başka bir metrobüs arkadan çarptı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti ve çarpmanın etkisiyle durakta bulunan yolculardan bazıları yaralandı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Çarpmanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu ve olayın detayları hakkında incelemeler başlatıldı.

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.