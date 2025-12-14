Beylikdüzü'nde Minikler Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde Dev Mumya Balıklarıyla Tanıştı

Beylikdüzü'nde Minikler Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni Gezdi

İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, anaokulu öğrencilerini ağırlayarak unutulmaz bir geziye ev sahipliği yaptı. Öğretmenleri ve görevli rehberler eşliğinde müzeyi gezen minikler, sıra dışı koleksiyon içinde özellikle dev mumya balıkları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Müze turunda ilgi odağı: dev mumya balıkları

Kitaplarda ve televizyonda gördükleri deniz canlılarını gerçek boyutlarıyla ilk kez gören çocuklar, birbiri ardına çeşit çeşit balıkları yakından inceleme fırsatı buldu. Minikler kimi zaman balıklara dokunarak gözlemlemeye çalıştı ve karşılaştıkları görüntü karşısında gözlerine inanamadı.

Kurucudan sunum: denizlerin önemi ve beslenme uyarısı

Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen müze kurucusu ve ünlü balıkçı Balıkçı Kenan Balcı, çocuklara özel bir sunum gerçekleştirdi. Balcı, denizlerin Türkiye için hem biyolojik hem de kültürel bir zenginlik olduğuna dikkat çekti ve deniz canlılarının korunmasının önemini vurguladı.

Sunum sırasında Balcı, çocukların sağlıklı büyümesi için balık tüketiminin önemine değinerek, "Balık yemek hem zihin hem de beden gelişimi için çok önemlidir. Sizler ne kadar erken yaşta bu alışkanlığı kazanırsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Haftada en az iki gün mutlaka balık yemelisiniz" dedi.

Balıcı ayrıca müzede bin 500 çeşit balık bulunduğunu ve bu türlerin tamamının Türk karasularında yakalandığını belirterek, sürdürülebilir balıkçılık ve denizleri korumanın gerekliliğini hatırlattı. Müzenin amaçlarından biri olarak çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı ve deniz canlılarına karşı farkındalığı artırmayı öne çıkardı.

Etkinlik sonrası balık ekmek ikramı

Dünyada tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini ziyaret eden miniklere gezi sonrasında balık ekmek ikram edildi. Bazı öğrenciler balık ekmeğin tadını çok beğendiklerini ifade ederken, öğretmenler etkinliğin hem eğitici hem de sağlıklı beslenmeyi teşvik edici yönünü vurguladı ve katkılarından dolayı Balıkçı Kenan Balcıya teşekkür etti.

Öğretmenlerden değerlendirme: okul dışı öğrenme fırsatı

Öğretmenler, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretinin öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti. Deniz canlılarının çeşitliliğini yerinde görmenin merak duygusunu artırdığına dikkat çeken öğretmenler, bu tür gezilerin okul dışı öğrenme ortamları açısından değerli olduğunu ifade etti.

Minikler mumya balıkları büyük bir ilgiyle inceledi