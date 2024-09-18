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Beylikdüzü'nde Otoparkta Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir otoparkta bulunan silahlara dair 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili uluslararası bağlantılar araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:34
Beylikdüzü'nde Otoparkta Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde Silah Kaçakçılığında Operasyon

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir sitenin otoparkında yapılan operasyon sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bu önemli operasyon kapsamında, otopark alanında tabancalar, mermiler ve sahte plakalar bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 6'sı yabancı uyrukluydu. Ekipler, ele geçirilen materyallerin silah ticareti ve uluslararası casusluk faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin ikamet adresleri ile kullandıkları araçlar tespit edildi.

Arama Sonuçları

Tespit edilen adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda toplamda 24 tabanca, 164 fişek ve 1 sahte plaka ile pek çok dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi ve burada tutuklandılar.

Bu operasyon, şehirdeki silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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