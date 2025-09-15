Beylikdüzü'nde pompalı tüfekle yaralama iddiası: Şüpheli Y.K. yakalandı

Güncelleme: Güvenlik kamerası görüntüsü eklendi

İstanbul Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı sitede pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadın ile eşi Y.K. arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra motosikletiyle siteye döndüğü belirtilen Y.K.'nin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşini yaraladığı iddia edildi. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen tüfek, bir çöp konteynerinde bulundu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli Y.K. yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çevredeki iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin eşinin çalıştığı siteye pompalı tüfekle gelişine, bir süre burada kaldıktan sonra kaçışına ait kareler yer alıyor.