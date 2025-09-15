Beylikdüzü'nde pompalı tüfekle yaralama iddiası: Şüpheli Y.K. yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli Y.K. yakalandı; tüfek çöp konteynerinde bulundu, görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:32
Beylikdüzü'nde pompalı tüfekle yaralama iddiası: Şüpheli Y.K. yakalandı

Beylikdüzü'nde pompalı tüfekle yaralama iddiası: Şüpheli Y.K. yakalandı

Güncelleme: Güvenlik kamerası görüntüsü eklendi

İstanbul Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı sitede pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadın ile eşi Y.K. arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra motosikletiyle siteye döndüğü belirtilen Y.K.'nin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşini yaraladığı iddia edildi. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen tüfek, bir çöp konteynerinde bulundu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli Y.K. yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Çevredeki iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin eşinin çalıştığı siteye pompalı tüfekle gelişine, bir süre burada kaldıktan sonra kaçışına ait kareler yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Muğla İztuzu'nda "Atlas"ın Yavruları Denizle Buluştu
3
CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay davalarını açanlar CHP'li değildir'
4
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
5
Kütahya'da Jandarma Trafik Personelinin Şehit Olduğu Kazada Sürücü Tutuklandı
6
Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Açıldı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü