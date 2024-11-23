Beylikdüzü'ndeki Fabrikada Yangın: 7 Saatlik Mücadele

Beylikdüzü'nde Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 7 saattir süren yoğun müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, 50 bin metrekare alan kaplayan, plastik ev gereçleri üreten 6 katlı fabrikada gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlak verdi.

Olay Yerindeki Geniş Güvenlik Önlemleri

Yangının çıkmasının ardından, olay yerine Beylikdüzü başta olmak üzere, kentin Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir gayretle çalışmalara başladı. Ancak, zaman zaman fabrikada meydana gelen patlamalar, yangın söndürme sürecini zorlaştırdı.

Kısmi Çökmeler Yaşandı

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmî çökmeler meydana geldi. Olay yerine gelen ambulanslar da olası yaralanmalara karşı hazır bekletiliyor. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altında tutarak halkın güvenliğini sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.