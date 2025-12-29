DOLAR
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı — Boğaziçi Elektrik Yetişemiyor

Beylikdüzü ve Avcılar’da onlarca sokak lambası 20 günü aşkın süredir arızalı. Vatandaşlar Boğaziçi Elektrik’ten ekip artırımı ve hızlı müdahale talep ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:44
Beylikdüzü ve Avcılar’da Sokak Aydınlatmaları Günlerdir Arızalı

Boğaziçi Elektrik ekipleri arızalara yetişemiyor

İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ve Avcılar ilçeleri başta olmak üzere gece aydınlatmalarındaki arızalara Boğaziçi Elektrik ekipleri yetişemiyor.

Beylikdüzü ilçesinde Kavaklı ve Yakuplu mahallelerinde onlarca sokak aydınlatması günlerdir çalışmıyor. Özellikle Kavaklı Mahallesinde, Salı ve Pazar pazarlarının kurulduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı başta olmak üzere Ayasofya, Yeşilyurt, İbrahim Müteferika caddelerinde onlarca aydınlatma direğine enerji gelmiyor.

Vatandaşlar defalarca Boğaziçi Elektrik ekiplerine şikayette bulunmalarına rağmen 20 günü aşkın süredir Kavaklı Mahallesi'ndeki 5-6 caddede geniş bir güzergahın karanlığa gömüldüğünü belirtti.

Pazarcılar sabah erken saatlerde araç farları ile tezgahlarını kurduklarını, vatandaşların bölgedeki okul ve kurslara getirdikleri çocukların zorlukla yol aldığını aktardı. Bölgedeki 3 caminin girişinin karanlık olması ise yolun karşısına geçen cemaat için tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar emniyet bakımından tedirgin olduklarını ifade ederek, "Bu kadar uzun süredir bakım yapılmaması, gece aydınlatmalarının onarılmaması büyük bir sorumsuzluk" dedi.

Avcılar Ambarlı’da da arızalar sürüyor

Avcılar ilçesinde ise Ambarlı Mahallesi ve E5 kenarındaki birçok aydınlatma lambasının sönük olması dikkat çekiyor. Bölge sakinleri bakım ekiplerinin sayısının artırılmasını ve sokak aydınlatmalarının daha kısa sürede devreye alınmasını talep ediyor.

Beylikdüzü’nde sokak aydınlatmalarına bakım yapılmıyor

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

