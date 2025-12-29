Sultangazi Belediyesi Wushu Takımı 2026 Türkiye Şampiyonası'nda 18 Madalya

Sultangazi Wushu Takımı 2026 Türkiye Şampiyonası'ndan 18 Madalya ile Döndü

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 18 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Madalyalar ve kategoriler

Kulüp, şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride mücadele etti. Organizasyondaki başarılarıyla ilgili verilen ilk açıklamada 7'si altın olmak üzere 18 madalya kazandıkları duyuruldu. Resmi dağılım ise 6 altın, 7 gümüş ve 5 bronz şeklinde verildi.

Milli takım kotası

Turnuva sonucunda 3 sporcu, 2026 yılında Çin’de düzenlenecek olan Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası için Milli Takım seçmelerine kota aldı.

Başkan Dursun'dan değerlendirme

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuyla ilgili, "Sporda yaptığımız güçlü girişimler, güçlü projelerle Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 yılı Avrupa Spor Şehri unvanını almıştık. Sporcularımız da bu unvana ne kadar layık olduğumuzu bir kez daha gösterdiler. Wushu Kung-fu Türkiye Şampiyonası’nda tam 18 madalya ile eve döndüler. Bu gerçek bir başarı hikayesidir. Spor gerçekten bir ekip işi. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ 2026 TÜRKİYE WUSHU KUNG-FU ŞAMPİYONASI’NDA MİNİKLER, YILDIZLAR, GENÇLER VE BÜYÜKLER OLMAK ÜZERE 4 KATEGORİDE 7’Sİ ALTIN OLMAK ÜZERE 18 MADALYA KAZANDI.