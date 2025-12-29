Erzincan Ceza İnfaz Kurumu'nda Sağlık Polikliniği Açıldı

Erzincan Ceza İnfaz Kurumu'nda Sağlık Polikliniği hizmete girdi

Açılış töreni ve inceleme

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Erzincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde hizmete başlayan Sağlık Polikliniğinin açılış programına katıldı.

Kurdele kesiminin ardından poliklinikte incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, yetkililerden bilgi alarak merkezin hayırlı olmasını diledi.

Hizmet saatleri ve sunulacak branşlar

Poliklinikte akşam 16.00’dan sabah 08.00’e kadar kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulacak. Haftanın farklı günlerinde ise ortopedi, göz, dahiliye, psikiyatri ve kadın doğum branşlarında poliklinik hizmeti verilecek.

Ayrıca poliklinikte röntgen ve kan tahlili hizmetleri de sağlanacak.

Teşekkür ve proje katkıları

Vali Aydoğdu, projenin Erzincan’a kazandırılmasında emeği geçenler arasında başta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin olmak üzere herkese teşekkür etti.

