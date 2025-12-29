Fatma Aydın: Madde Bağımlılığına Karşı En Güçlü Kale Aile

"Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Gençlik Sempozyumu" OMÜ AKM'de gerçekleştirildi

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Gençlik Sempozyumu", OMÜ Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alaattin Altın açılış konuşmasında bağımlılık konusuna dair bilgilendirme yaptı. Altın’ın konuşmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, açılış konuşmasında madde bağımlılığının zararları ve korunma yöntemlerine değindi. Rektör Aydın şunları söyledi: "Günümüzde teknoloji, insanlığa maddi planda önemli kazanımlar sağlasa da ruh dünyasında dikkat çeken değişimlere yol açmıştır. Hiç kuşku yok ki yaşadığımız çağda nesillerimizin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikelerden biri madde bağımlılığıdır. İstatistikler ve yürütülen saha araştırmaları, madde bağımlılığının özellikle gençlerimiz arasında giderek yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Bu ciddi tehdit karşısında sahip olduğumuz en stratejik ve en güçlü kale, hiç şüphesiz aile kurumudur. Zira bağımlılıkla mücadele, sadece bir güvenlik ya da sağlık meselesi değil; özünde bir eğitim, bir aidiyet ve değer aktarımı sürecidir. Sevgiyle, şefkatle ve farkındalıkla güçlendirilmiş aile yapısı, gençlerimiz için her türlü bağımlılığa karşı en sağlam ve en aşılmaz kalkandır. Milletimizin yarınlarını tehdit eden bağımlılık olgusu, şikâyet mevzuu olmaktan çıkarılıp üzerinde ciddiyet ve kararlılıkla durulması gereken toplumsal bir sorundur. Meseleyi yalnızca sonuçları üzerinden tartışmak bizleri nihai çözüme götürmeyecektir. Elbette hukuki ve güvenlik önlemleri önemlidir. Ancak nedenleri ortadan kaldıramadıkça alınacak tedbirler sınırlı bir çerçevenin dışına çıkamayacaktır. Bu nedenle gençlerimizi bağımlılık bataklığına sürükleyen bileşenlerin ortadan kaldırılması şarttır."

Rektör Aydın, madde bağımlılığının toplum sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirterek sempozyumun bu amacı taşıdığını vurguladı: "Bugün burada yalnızca akademik bir etkinlik vesilesiyle toplanmadık. Ortak hassasiyetlerimizi paylaşmak ve millet varlığımızı sinsice kemiren tehditlere birlikte çözüm üretebilme irademizi somutlaştırmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz."

Aydın, bağımlılıkla mücadelede bilimsel veriye dayalı yaklaşımlar ve güçlü kurumsal iş birliklerinin zorunlu olduğunu söyleyerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere üniversitenin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Üniversitenin koruyucu, önleyici ve rehabilite edici yaklaşımları bir bütün olarak ele aldığını belirtti.

Program, Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın "21. Yüzyılda Bağımlılık" konulu konferansıyla sürdü. Bilgi yarışmasının ardından Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Doç. Dr. Kemal Özcan, polis memuru Bahtiyar Tüysüz, Uzman Psikolog Asena Begüm Zengin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ve psikolojik danışman Sinan Çakmak sunum yaptı.

İkinci panelde psikolojik danışman Emre Güneş, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, başvaiz Kafiye Demircan, sosyolog Hülya Korkmaz Büklü ve klinik psikolog Elif Eren görüşlerini paylaştı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara hediyeler takdim edildi. Programa ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

