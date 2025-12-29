Sabiha Gökçen’de Terminal 1 Faz-1 Hizmete Açıldı — Yıllık 5,5 Milyon Ek Kapasite

Sabiha Gökçen’de Terminal 1 Faz-1 hizmete açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın doğduğu yer olan ilk terminal binası, Terminal 1, Terminal 1 Renovasyon Projesi kapsamında tamamlanan Faz-1 ile yeniden hizmete açıldı. Havalimanının hızlı büyümesine paralel olarak ek kapasite sağlayacak olan bu açılış, düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

Projeye genel bakış

Türkiye’nin 2 nci, Avrupa’nın 9 uncu en yoğun havalimanı konumundaki Sabiha Gökçen’de, Terminal 1 Faz-1 çalışması ile kapasite ve yolcu konforu artırılmak üzere önemli bir adım atıldı. Ana terminal olarak kullanılan Terminal 2, Terminal 1’e 240 metre uzunluğundaki çelik köprü ile entegre edildi. Projenin Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının tamamlanmasıyla Terminal 1’in Sabiha Gökçen’e yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandırması hedefleniyor.

Teknik özellikler ve yolcu olanakları

Uydu terminal niteliğindeki Terminal 1, toplam 24 bin metrekare alanıyla hizmet verecek. Türkiye’de ilk kez uygulanan, iki ayak açıklığı arası 80 metre olan bu köprü, T1 ile T2 yi birbirine bağlıyor. Mevcut T2 Dış Hatlar 201 no lu kapısından bağlanan T1, havalimanına mevcut kapılara ek olarak 9 noktada toplam 18 biniş kapısı kazandıracak. Açılan Faz-1 bölümünde ise 5 noktada 10 biniş kapısı bugün itibarıyla hizmete alındı.

Yenilenen terminalde 1.300 kişilik oturma kapasitesi, çocuk oyun alanları, yeme-içme ve alışveriş kioskları ile hac ve umre yolcuları için ihram giyinme odası ve mescit gibi hizmetler bulunuyor. Yolcular, ana terminal (T2) üzerinden check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1 e yürüyen bantlar aracılığıyla kolayca ulaşabilecek.

Yatırım ve takvim

Terminal 1 Renovasyon Projesi Faz-1, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde, toplam 70 milyon euro yatırım ile hayata geçirildi. Devam eden Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin Türkiye havacılığı için önemini vurgulayarak son 23 yılda hayata geçirilen yatırımlarla Türkiye yi havacılığın parlayan yıldızı haline getirdiklerini belirtti. Uraloğlu, Sabiha Gökçen in İstanbul ve ülke havacılık vizyonuna adanmış önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayiinin geleceği şekillendiren bir mühendislik disiplini olduğunu söyleyerek, projenin yaklaşık 70 milyon avro yatırım ile havalimanının yolcu kapasitesine 5,5 milyon ilave katkı sağlayacağını ve Sabiha Gökçen i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsüne taşıyacağını aktardı.

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır Terminal 1 i havalimanının hafızası olarak nitelendirerek, geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Terminal 1 in Faz-1 bölümü hizmete açıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani ile havalimanı ekosistemindeki paydaş kurumların üst düzey yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Terminal 1 in tam kapasiteye ulaşmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nın, İstanbul un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmasının ve Türkiye nin uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendirmesinin hedeflendiği belirtildi.

