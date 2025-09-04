Beyoğlu Belediyesi TDBB'den Ayrılma Kararı CHP Oylarıyla Kabul Edildi

Meclis Toplantısında Karar Onaylandı

Beyoğlu Belediye Meclisinde görüşülen Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden (TDBB) ayrılma kararı, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Beyoğlu Belediye Meclisinin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu başkanlığında belediye binasında yapıldı. Toplantıda, Beyoğlu Belediyesi'nin TDBB'den tasarruf tedbirleri gerekçesiyle ayrılmasını öngören teklif gündeme alındı.

Görüşmelerde Karşıt ve Destekleyen Görüşler

Teklif ile ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Fatih Bilal Danalıoğlu, karara itiraz ederek şunları söyledi: "TDBB üyeliği bir maliyet değil, bizim tarihi ve kültürel bağlarımızın, kardeşliğimizin göstergesidir. Tasarruf tedbirleri elbette önemlidir ancak böylesi bir birlikten ayrılmak tasarruf değil, bağlarımızın zayıflatılması anlamına gelir. Bu nedenle ayrılmaya karşı olduğumuzu belirtiyor ve ret oyu vereceğimizi açıklıyoruz."

AK Parti temsilcisinin ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Gülçin Arslantaş, kararın tasarruf tedbirleri kapsamında alındığını vurgulayarak, "Bu karar, tasarruf tedbirleri sebebiyle alınmıştır. Zaten çok fazla etkinliği olmayan bir üyelikti. Üyelik için ödenen ücret de vardı. Belediyemizin mali durumu ortada olduğu için tasarruf tedbirleri doğrultusunda bu üyelikten çıktık. Ancak tasarruf tedbirlerini çıkaran da sizlersiniz, eğer bu tedbirleri kaldırırsanız biz de üyeliğe devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından teklif oylamaya sunuldu. Cumhur İttifakı temsilcileri ret oyu verirken, teklif CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.