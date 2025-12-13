Büyükakın: Kütüphaneler Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Millet Bahçesi’nde geçtiğimiz ekim ayında hizmete açılan Dilovası Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Büyükakın, kütüphanelerin yeni neslin talepleri doğrultusunda yeniden tasarlandığını vurgulayarak, "Bu kütüphanelerde gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor" dedi.

Kütüphanelerde yeni anlayış

Başkan Büyükakın, Kocaeli’de kütüphanecilik anlayışının değiştiğini belirterek, "Kütüphaneler son dönemde, yoğun şekilde öğrencilerin talep ettiği mekanlar haline geldi. Çok eskiden öğrenciler, evlerinde çalışacak ortam olmadığından şikayet ediyordu. Sonra ülkenin refah düzeyi arttıkça, şartlar düzeldikçe ve Türkiye geliştikçe, evlerin içinde herkesin kendine ait odaların olduğu bir dönem yaşanmaya başladı. Ama yeni kuşak, ‘Biz arkadaşlarımızla beraber ders çalışmak istiyoruz. Sıkıldığımızda dışarı çıkıp hava alacağımız bir ortam olsun. Çay-kahve içebilelim. Sonra tekrar ders çalışalım’ talebinde bulunmaya başladı" diye konuştu.

Gençleri geleceğe hazırlıyoruz

Büyükakın, "Klasik kütüphanelerde ödünç kitap alınır, okunduktan sonra geri bırakılırdı" sözlerini hatırlatarak, dijitalleşmenin bu anlayışı da etkilediğini belirtti. "Artık kitap ödünç alma neredeyse yok olmaya başladı. Çünkü dijitalleşme, burayı da etkiledi. Bu nedenle yeni mekanlar tasarlamak gerekiyordu. İşte bu kütüphaneler de o anlayışın bir eseri. Burada her şey var. Ders çalıştıktan sonra hava almak için dışarı çıkılabilen, bir şeyler içmek istediğinde karşısında kafeteryası olan, biraz daha uzun dinlenmek istediğinde yürüyüş yapacakları mekanları olan bir alan. Bu konsepti, millet bahçelerinde ve kent meydanlarında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Gençler de çok beğeniyor. Biz de zaten en büyük yatırımı onların geleceğine yapıyoruz. Burada, onları geleceğe hazırlayacağız. Dilovası’na ve gençlerine hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Dilovası Kütüphanesi

Dilovası Millet Bahçesi içindeki Dilovası Kütüphanesi; 255 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Kütüphanenin koleksiyonunda 4 bin basılı eser bulunuyor ve aynı anda 90 kişinin kullanımına imkan tanıyan çalışma-okuma kapasitesi ile ilçede önemli bir öğrenme merkezi olarak öne çıkıyor. Bünyesinde 502 çocuk ve 3 bin 504 yetişkin kitabı bulunan kütüphanede 29 bin e-kitaba erişim sağlanıyor. Kullanıcılar için 8 bilgisayar, bireysel çalışma alanları, ücretsiz internet ve ikram hizmetleri sunuluyor. Hizmetler, haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında veriliyor.

Kütüphane istatistikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde toplam 10 kütüphane hizmet veriyor. Bu kütüphanelerde bin 127 etkinlik gerçekleştirilirken, ziyaretçi sayısı 459 bin 517 olarak kaydedildi. Kütüphanelerde ayrıca 60 bin 820 aktif üye kayıtlı bulunuyor ve tüm kullanıcılar için 29 bin elektronik kitaptan oluşan ortak dijital koleksiyon erişime açık durumda. Öğrencilerin yeni nesil kütüphane taleplerini geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde İzmit Millet Bahçesi içindeki Alev Alatlı Kütüphanesini tanıtmayı planlıyor.

