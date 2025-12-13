DOLAR
Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerinde Periyodik Temizlik ve Hijyen

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki üst geçit asansörlerinde düzenli temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:55
Kocaeli'de vatandaşların güvenli ve hijyenik şekilde ulaşım sağlaması amacıyla kentin farklı noktalarındaki üst geçit asansörlerinde düzenli temizlik çalışmaları yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen faaliyetler, kullanım konforunu artırırken sağlık açısından da önemli bir rol oynuyor.

Detaylı temizlik uygulamaları

Ekipler, asansör kabinlerinden, butonlara, cam yüzeylerden zemin kaplamalarına kadar tüm alanlarda detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde üst geçitler hem estetik açıdan daha temiz görünüyor hem de kötü koku, kirlenme ve bakteri oluşumunun önüne geçiliyor.

Periyodik bakım, güvenlik ve erişilebilirlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya üst geçitlerinde bakım onarım, asansör revizyonu, kamera takibi ve engelli erişilebilirliğini artırmaya yönelik periyodik çalışmalar da yürütüyor. Kent genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüren büyükşehir, üst geçitlerin güvenli ve işlevsel kullanımını sağlamak için temizlikten teknik bakıma kadar tüm süreçleri titizlikle yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir yetkilileri, üstgeçit asansörlerinde hijyenin sadece görüntü açısından değil, sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşların güvenliği ve sağlığı önceliğiyle yapılan bu çalışmalar, Kocaeli genelinde üst geçitlerin daha güvenli, temiz ve erişilebilir hale gelmesini hedefliyor.

