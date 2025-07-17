Beyoğlu'nda 17 Tarihi Çeşmenin Restorasyonu Tamamlandı

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin "Yadigar Projesi" desteğiyle hayata geçirdiği çalışma kapsamında, tarihî dokusu ile ön plana çıkan 17 çeşmenin restorasyonunu tamamladı. 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait bu çeşmeler, yeniden suyla buluşturularak geçmişine kavuştu.

Açılış Töreni Gümüşsuyu’nda Yapıldı

Restorasyonu tamamlanan çeşmelerin toplu açılış töreni, Gümüşsuyu Mahallesi'nde Hacı Beşir Ağa Çeşmesi önünde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca çok sayıda vatandaş ve davetli de törene ilgi gösterdi.

Nasıl Bir Miras Bırakıyoruz?

Açılış sırasında restore edilen çeşmelerin öncesi ve sonrası görselleri ile geçmişten günümüze hikayesini anlatan sergi de katılımcılara sunuldu. Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının önemine değinerek, "Ecdat yadigarı eserleri yeniden ayağa kaldırarak hem eski fonksiyonlarına kavuşturuyoruz hem de geleceğe miras olarak bırakıyoruz." şeklinde konuştu. Üçer, çeşmelerin sadece insanlar için değil, sokak hayvanları için de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Birlikte Daha Fazla İlerlemek Zorundayız

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ise ilçe belediyelerine sağlanan finans ve proje desteğinin önemine dikkat çekerek, "Daha yol alacağımız çok şey var. Bu proje inşallah el birliğiyle hayata geçirilecek." dedi.

Tarihe Sahip Çıkmanın Gururu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yapılan çalışmalarla tarihi eserlerimize sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederken, "Bu eserleri korumak, ecdat yadigarına sahip çıkıp geleceğe taşımak ve yaşatmak, devletin en önemli görevleri arasında yer alıyor." dedi.

Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Beyoğlu’ndaki restorasyon çalışmaları, Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, Fesahat Usta Çeşmesi, Gedik Abdi Çeşmesi gibi birçok çeşmenin yeniden hayata kazandırılması ile sürdürülmektedir. Devam eden diğer projeler arasında Cududil Valide Sultan Çeşmesi, Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesi ve Öğle Yemeği Ağa Çeşmesi bulunuyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Valiliğinin "Yadigar Projesi" desteğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında restorasyonu tamamlanan 17, 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait 17 çeşme yeniden suyla buluşturuldu. Tarihi çeşmelerin toplu açılış töreni Gümüşsuyu Mahallesi'nde yer alan Hacı Beşir Ağa Çeşmesi önünde gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Valiliğinin "Yadigar Projesi" desteğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında restorasyonu tamamlanan 17, 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait 17 çeşme yeniden suyla buluşturuldu. Tarihi çeşmelerin toplu açılış töreni Gümüşsuyu Mahallesi'nde yer alan Hacı Beşir Ağa Çeşmesi önünde gerçekleştirildi.