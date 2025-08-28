DOLAR
Beyoğlu'nda 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

Beyoğlu Fetihtepe'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; bir tüpün patladığı iddiası araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:00
Beyoğlu'nda 5 Katlı Binanın Çatı Yangını Söndürüldü

Olayın Detayları

Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek çatının tamamını sararken, binanın içi yoğun dumanla doldu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binayı boşaltan ekipler, olay yerine gelenlere bilgi verdi.

Müdahale ve İnceleme

Polis, sokağın her iki tarafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Güngör, yangın anında içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdiklerini ve binanın boşaltılmış olduğunu ifade etti. Güngör, yangın sırasında bir tüpün patladığını söyledi.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ise, yangın sırasında bir tüpün ısınmadan kaynaklı patladığına ilişkin iddianın araştırıldığını kaydetti.

