Beyoğlu'nda 9 Araçlı Zincirleme Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ve bir çöp kamyonu yer alıyor.

Kaza Detayları ve Yaralılar

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İETT otobüsleri, çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'sinin temizlik görevlisi olduğu bildirildi. Yaralılardan 3’ü hastaneye kaldırılırken, 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Tanıklardan Görüntüler

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, hızlı gelen otobüsün çöp kamyonuna ve ardından arkasındaki temizlik görevlilerine çarptığını açıkladı. Bu çarpmanın etkisiyle diğer araçların da dahil olduğu ve zincirleme kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Bölgedeki İncelemeler ve Trafik Durumu

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun kontrollü bir şekilde yeniden açıldığını aktardı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün hafif ticari bir araca çarparak sürüklendiği ve ardından diğer araçların da kazaya karıştığı anlar yer alıyor.

İETT'den Açıklama

İETT, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, Taksim-Ataköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü’nün kazaya karıştığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve emniyet ekipleri tarafından idari ve teknik incelemelerin başlatıldığını ve yaralılara yönelik destek sağlandığını belirtti.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.