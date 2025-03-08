Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı

Beyoğlu'nda bir restoranda asansör boşluğuna düşen müşteri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 05:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 05:43
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı

Beyoğlu'nda yaşanan üzücü bir olayda, bir restoranda bulunan bir müşteri asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın restoran kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen müşteri, asansöre binmek istediği sırada asansör kabininin olmadığını fark etmeden birinci kattan aşağı düştü. Olay anında çevrede bulunan vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda asansör boşluğundan yaralı olarak çıkardıkları müşteri, ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatmış durumda.

İstanbul Beyoğlu’nda restoranda bir müşteri asansörü kullanmak isterken kabinin olmadığını fark...

İstanbul Beyoğlu’nda restoranda bir müşteri asansörü kullanmak isterken kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.

İstanbul Beyoğlu’nda restoranda bir müşteri asansörü kullanmak isterken kabinin olmadığını fark...

İstanbul Beyoğlu’nda restoranda bir müşteri asansörü kullanmak isterken kabinin olmadığını fark etmeyerek birinci kattan aşağı düştü.

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