Beyoğlu'nda Beyzbol Sopalı Kavga: 3 Kişi Tutuklandı

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında çıkan beyzbol sopalı kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

28 Mayıs günü saat 06:50 sıralarında, Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, iş yeri çalışanları ile müşteriler arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Müşterilerin iş yeri çalışanları tarafından silah gösterilerek beyzbol sopasıyla darbedildiği tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kapsamlı bir çalışma başlatarak, çalışanların müşterilerden zorla 3 bin 700 lira aldığını belirledi.

Şüpheliler Yakalandı

İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan 6 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ş.K. (34), E.C. (46), M.K. (20), H.Ö. (43), İ.K. (25) ve M.A. (26) olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheliler, yağma, gasp ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi.

Yapılan yargılama sonucunda E.C., H.Ö. ve İ.K. tutuklanırken, M.K., M.A. ve Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin tartıştıkları müşterilerle mekan dışına çıktıkları, beyzbol sopası ile saldıran şüphelilerden birinin belindeki silahı gösterdiği anlar yer almakta.

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan beyzbol sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan Ş.K. (34), E.C. (46), M.K. (20), H.Ö. (43), İ.K. (25) ve M.A'yı (26) olayda kullanılan tabancayla yakaladı.