Beyoğlu'nda Binada Çökme Olayı: Patlama Sonrası Kısmi Çökmüş

Beyoğlu'nda Bina Çökmesi: Patlama Sonrası Kısmi Çöküş

Beyoğlu'nda, Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesi duyuldu. Patlama sonrasında bina kısmen çöktü.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bina etrafında güvenlik önlemleri alarak, olay yerindeki çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, çökme ile ilgili detayların ve nedenlerin araştırıldığını belirtti. Bölgedeki gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi.

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi.