Beyoğlu'nda cipin çarptığı kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde dün kontrolden çıkan cipin çarptığı Abdurrahman D. yaralandı; sürücü Nizamettin İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:50
Olayın detayları

Hacıahmet Mahallesi'nde dün, Nizamettin İ. idaresindeki cip kontrolden çıkarak yol kenarındaki Abdurrahman D.'ye çarptı.

Cip ayrıca park halindeki bir otomobile de çarparken, çarpmanın etkisiyle o otomobilin kayması sonucu iki park halindeki araçta daha hasar oluştu.

Yaralanan Abdurrahman D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan cipin sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

