Beyoğlu'nda cipin çarptığı kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Olayın detayları

Hacıahmet Mahallesi'nde dün, Nizamettin İ. idaresindeki cip kontrolden çıkarak yol kenarındaki Abdurrahman D.'ye çarptı.

Cip ayrıca park halindeki bir otomobile de çarparken, çarpmanın etkisiyle o otomobilin kayması sonucu iki park halindeki araçta daha hasar oluştu.

Yaralanan Abdurrahman D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan cipin sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.