DOLAR
40,7 0,01%
EURO
47,3 0,27%
ALTIN
4.380,5 1,43%
BITCOIN
4.909.655,22 -1,67%

Beyoğlu'nda Devrilen Ağaçlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Beyoğlu'nda devrilen ağaçlar, park halindeki iki araca zarar verirken, elektrik direklerini de devirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:25
Beyoğlu'nda Devrilen Ağaçlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Beyoğlu'nda Ağaç Kazası

Beyoğlu'na bağlı Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta devrilen iki ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilen ağaçlar, sokakta bulunan araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Ağaç dallarının bir kısmı araçların üzerindeyken, bazı dallar da elektrik tellerine takılarak elektrik direklerinin devrilmesine sebep oldu. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, elektrik ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sokakta güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı ve elektrik ekipleri enerji akışını kestiler. İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken, park halindeki iki araçta önemli hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis...

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis...

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor
3
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi
4
Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
5
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi