Beyoğlu'nda Devrilen Ağaçlar Park Halindeki Araçlara Zarar Verdi

Beyoğlu'nda Ağaç Kazası

Beyoğlu'na bağlı Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'ta devrilen iki ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrilen ağaçlar, sokakta bulunan araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Ağaç dallarının bir kısmı araçların üzerindeyken, bazı dallar da elektrik tellerine takılarak elektrik direklerinin devrilmesine sebep oldu. Olayın bildirilmesi üzerine, polis, elektrik ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sokakta güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı ve elektrik ekipleri enerji akışını kestiler. İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken, park halindeki iki araçta önemli hasar meydana geldi.

