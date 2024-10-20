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Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Hastanede tedavi gören bir kişi, hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:09
Beyoğlu'nda Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Hırsızlık Olayı

Beyoğlu'nda, hastaneye tedavi amacıyla getirilen bir kişi, baygınlık geçirdiği esnada hırsızlık yaparken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili incelemelere başladı.

Olayın Detayları

15 Ekim tarihinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede, hastaneye getirilen bir kişinin, bir odadan 500 lira ve 5 bin lira bakiyesi bulunan bir İstanbulkart çaldığı tespit edildi.

Şüphelinin Yakalanması

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler doğrultusunda, hırsızlık yaptığı belirlenen Z.J. (24), Kocatepe Mahallesi’nde baygınlık geçirdiğinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildiği belirlendi. Hastanenin giriş kayıtları doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edildikten sonra, şüpheli adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Z.J., mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti, kentteki güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı.

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