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Beyoğlu'nda İki Katlı Bina Patlamayla Çöktü: Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlama nedeniyle çöktü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 23:40
Beyoğlu'nda İki Katlı Bina Patlamayla Çöktü: Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Beyoğlu'nda Patlama Sonrası Bina Çöktü

Beyoğlu'nda, zemin katındaki bir büfede gerçekleşen patlamanın ardından iki katlı bir bina çöktü. Olay, Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenememişken, çevrede büyük bir hasar oluştu.

Olayın Gelişimi

Patlama sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki katlı binanın üst katında, kırtasiye ve ambalaj malzemeleri satan bir işletmenin bulunduğu öğrenildi. Neyse ki, olay anında binanın içinde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen patlama sonrasında bina çökmüştür. İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan kimse yoktur. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi şu anda sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tanıkların İfadeleri

Büfenin sahibi Salih Avşar, patlama anında içeriden gelen bir ses duyduğunu belirterek, "Muhtemelen bir tüp patlamıştır. Ancak net bir şey söylemek için sonuçların açıklanmasını beklemek gerekiyor," dedi.

Ekiplerin enkazdaki incelemeleri sürerken, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi.

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından çöktü. İstanbul...

Beyoğlu'nda bir bina, zemin katındaki büfede meydana gelen patlamanın ardından çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, alana gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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