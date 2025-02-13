Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, istinat duvarının yıkılması sonucu iki apartman boşaltıldı ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yıkımın Ardından Hasar Tespit Çalışmaları

Dün akşam saatlerinde, iki binanın önündeki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler hasar tespit çalışmalarına hemen başladı. Olay anını anlatan bina sakini Suat Deli, "Yağmurdan dolayı bahçe kaymış. O kadar şiddetli bir yağmur da yoktu ama toprak kaymış. Akşam bizi çıkardılar, belediye her iki binayı mühürledi. Şu anda hasar durumunu bilmiyoruz, son kararı belediye verecek." ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen binada dairesi olduğunu söyleyen Yücel Tahiroğlu, istinat duvarının yaklaşık 35 yıllık olduğunu belirterek, "Şu an bir zararımız yok. Tam olarak binaya zarar verip vermediğini bilmiyoruz. Belediyeden ekipler gelecek. Böyle olunca binayı boşattık, can kaybı falan yok." dedi.

Olay Anında Hızla Hareket Edildi

Coşkun Tahiroğlu da olay sırasında evde olmadığını belirterek, "Bu bina aile binası. Olay esnasında buradakiler 'deprem oluyor' düşüncesiyle kendilerini bir anda dışarı attılar. Burası eski olduğu için bina yorgun. Duvar da sürekli yağmur suyu ala ala dayanmadı. Tedbir amaçlı binayı boşalttılar. Mağdur olan insanları otellere yerleştirdiler, çok şükür gelen mala geldi, cana bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bulunan ve toplam 12 dairenin yer aldığı iki apartmanın önündeki istinat duvarı, yağışın da etkisiyle yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binaların elektrik, su ve doğal gazı kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilerek hasar tespit çalışması başlatıldı.