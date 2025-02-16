Beyoğlu'nda Kapkaçla Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu Taksim'de, turistin cep telefonunu kapkaç yoluyla çalan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:25
Beyoğlu'nda Kapkaçla Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu Taksim'de Kapkaç Olayı

Beyoğlu Taksim'de, 11 Şubat akşamında gerçekleşen olayda, Endonezya uyruklu turist Maila Zulaeva F. cep telefonunu kapkaç yöntemiyle kaybetti. Turist, arkadaşının fotoğrafını çekerken şüpheli tarafından telefonunun çalındığını bildirdi.

Yapılan Operasyon ve Tutuklama

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın turistin yaptığı şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüpheliyi tespit ederek Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılık yaptığı belirlenen E.K. (24) ile Dolapdere Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, suçunu itiraf ederek çaldığı cep telefonunu 200 lira karşılığında bir telefoncuya sattığını açıkladı.

Çalıntı Telefonun İadesi

Polis, E.K.'nin belirttiği telefoncunun bulunduğu yere giderek, çalıntı cep telefonunu satın alan A.Ö. (23) gözaltına alındı. Ekipler, çalıntı telefonu ilgili yere teslim etti.

Şüphelilerin Durumu

Yapılan sorgulamalarda E.K.'nin çeşitli suçlardan toplam 12 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K., tutuklandı. Diğer şüpheli A.Ö. ise emniyetten serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu
3
Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
4
Muş ve Hakkari'de 5 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
5
Mergabütan Kayak Merkezi'nde Tüm Pistler Kayakseverlere Açıldı
6
ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı
7
AB Dışişleri Bakanları Münih'te Ukrayna ve ABD'yi Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor