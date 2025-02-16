Beyoğlu'nda Kapkaçla Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu Taksim'de Kapkaç Olayı

Beyoğlu Taksim'de, 11 Şubat akşamında gerçekleşen olayda, Endonezya uyruklu turist Maila Zulaeva F. cep telefonunu kapkaç yöntemiyle kaybetti. Turist, arkadaşının fotoğrafını çekerken şüpheli tarafından telefonunun çalındığını bildirdi.

Yapılan Operasyon ve Tutuklama

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın turistin yaptığı şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüpheliyi tespit ederek Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılık yaptığı belirlenen E.K. (24) ile Dolapdere Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, suçunu itiraf ederek çaldığı cep telefonunu 200 lira karşılığında bir telefoncuya sattığını açıkladı.

Çalıntı Telefonun İadesi

Polis, E.K.'nin belirttiği telefoncunun bulunduğu yere giderek, çalıntı cep telefonunu satın alan A.Ö. (23) gözaltına alındı. Ekipler, çalıntı telefonu ilgili yere teslim etti.

Şüphelilerin Durumu

Yapılan sorgulamalarda E.K.'nin çeşitli suçlardan toplam 12 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K., tutuklandı. Diğer şüpheli A.Ö. ise emniyetten serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.