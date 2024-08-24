Beyoğlu'nda Kiliseden Haç Çalan Şahıs Tutuklandı

Beyoğlu'nda, Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan bir kiliseden haç çalan bir kişi gözaltına alındı. Olay, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki kilisede yaşandı ve güvenlik güçlerine yapılan ihbarın ardından hızla harekete geçildi.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, kilisenin güvenlik kameralarını inceleyerek, haçı çalan şüphelinin ardından taksiye bindiğini ve Fatih Kemalpaşa Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Araştırmalar sonucunda, parkta oturan şüpheli S.A. yakalandı.

Şüphelinin Suç Geçmişi

Yapılan incelemede, S.A.'nın 37 ayrı suç kaydına sahip olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.A., ifadesinde, haçı sevgilisine vermek amacıyla çaldığını ileri sürdü.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "mabetten hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı. Çalınan haç, kiliseye geri teslim edildi.

Güvenlik Kamera Görüntüleri

Kilisenin güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüphelinin bir süre kilisede oturduğu ve daha sonra haçı alarak ayrıldığı net bir şekilde görüldü.

Beyoğlu'nda kiliseden haç çalan şüpheli tutuklandı.