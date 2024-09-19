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Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu'nda bir metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:51
Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyoğlu'ndaki Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda, Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde bulunan metruk bir ahşap binada yangın çıktı. Henüz kesin bir neden belirlenememişken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Yangın Anında Yaşananlar

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın esnasında binada zaman zaman çökme olayları gerçekleşti. Müdahale sırasında yol üzerinde bulunan bir otomobilin üzerinden geçen yangın söndürme hortumu patladı. İtfaiye ekipleri, hortumu değiştirip müdahalelerine devam etti.

Yangının Sonuçları

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı; fakat 2 katlı ahşap bina tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Bu bina, daha önce 27 Şubat tarihinde de yangın çıkmış, o zaman Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin yaşadığı lojman olarak kullanıldığı belirtilmişti.

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