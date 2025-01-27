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Beyoğlu'nda Otelde Yangın Korkusu: Çalışanlar Müdahale Etti

Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın, çalışanların etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:27
Beyoğlu'nda Otelde Yangın Korkusu: Çalışanlar Müdahale Etti

Beyoğlu'nda Yangın Bilinçli Müdahaleyle Söndürüldü

Beyoğlu'nda, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan bir otelin saunasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangın, otelin alt katlarındaki sauna bölümünde başladı.

Alınan bilgiler ışığında, olay sonrası derhal itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan otel çalışanları, durumu kontrol altına alarak alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı.

Yangın nedeniyle bazı müşterilerin güvenliği için tedbir amacıyla binanın dışına çıkarıldığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de otel içinde inceleme yaparak, güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. İhbar...

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. İhbar...

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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