Beyoğlu'nda Parkta Uyuşturucu Kullanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda Parkta Uyuşturucu Kullandığı Belirlenen Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı sosyal medya görüntüleri üzerine başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Cevher Dudayev Parkında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Paylaşılan görüntülerde 2 kişinin uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı görülüyordu.

Yapılan incelemede görüntülerin 31 Temmuz tarihine ait olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerden E.G. (41)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüpheli olan A.B. (27)'nin ise 6 Ağustos'tan bu yana cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilen E.G.'nin ifadesi alınıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve elde edilen deliller doğrultusunda sürecin takip edildiğini açıkladı.