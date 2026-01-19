Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın'da Milyarlarca Liralık Yatırımları Açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Toplu Açılış Yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 2025 Cumartesi günü Aydın’da tamamlanan ve yapımı büyük ölçüde sona eren kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni, 13.30'da Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak.

Program ve kapsam

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem tarafından yapılan açıklamada, açılış töreninde şehrin sağlık, spor, sosyal hizmetler, güvenlik ve kamu altyapısı alanlarında hayata geçirilen yatırımların hizmete alınacağı belirtildi.

Sağlık yatırımları

Açılışı gerçekleştirilecek projelerin başında Aydın Şehir Hastanesi bulunuyor. 4 Kasım 2020 tarihinde yapımına başlanan hastanenin proje bedelinin, 2025 yılı rakamlarıyla yaklaşık 65 milyar TL olduğu bildirildi. Bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nde 4 bin 895 personel görev yapacak ve tesisin haftalık 18-20 bin, aylık yaklaşık 450 bin hastaya hizmet vermesi öngörülüyor.

Sağlık yatırımları kapsamında Çine ve Didim ilçelerine kazandırılan devlet hastaneleri de açılış programında yer alıyor. 1 milyar 88 milyon 757 bin TL maliyetle tamamlanan 75 yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi ile yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL proje bedeline sahip 75 yatak kapasiteli Didim Devlet Hastanesi ilçenin sağlık altyapısına katkı sunuyor.

Nazilli'de Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni barındıran sağlık kompleksi 128 milyon TL maliyetle tamamlandı.

Güvenlik ve adalet yatırımları

Güvenlik ve adalet alanındaki yatırımlar arasında Aydın-Çine Cezaevi öne çıkıyor. 2025 yılı rakamlarıyla 2 milyar 285 milyon TL maliyetle hayata geçirilen tesis, 273 bin 446 metrekare alan üzerine kuruldu. Cezaevi bünyesinde Bin 322 kişi kapasiteli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 480 kişi kapasiteli Açık Ceza İnfaz Kurumu hizmet verecek.

Kamu hizmet binaları ve diğer projeler

Kamu hizmet binaları kapsamında Karpuzlu Hükümet Konağı 120 milyon TL proje bedeliyle, Söke Hükümet Konağı ise 165 milyon TL maliyetle tamamlandı.

Tamamlanan ve son aşamadaki projeler

Yapımı tamamlanan ve son aşamaya gelen projelerle ilgili bilgiler şöyle paylaşıldı:

Aydın Efeler Huzurevi: Yaklaşık 186 milyon TL maliyetli projenin fiziki gerçekleşme oranı %98; tesisin bir ay içinde açılması planlanıyor.

Söke Spor Kompleksi: 394 milyon TL maliyetli projede bin kişilik spor salonu ile bin 500 kişilik stadyumun fiziki gerçekleşme oranı %99.

Efeler Çocuk Sevgi Evleri Sitesi: 118 milyon TL maliyetli, 50 kişilik kapasite ile bir ay içinde hizmete giriyor.

Çocuk Destek Eğitim Merkezi (Efeler): 75 milyon TL maliyetli, 30 kişilik kapasite; fiziki gerçekleşme oranı %98.

Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi: 131 milyon TL maliyetle %98 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı.

Devam eden yatırımlar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 617 milyon TL maliyetle %44 oranında tamamlandı. Adnan Menderes Stadyumunda ise 225 milyon TL maliyetle fiziki gerçekleşme oranı %44 seviyesinde.

Kapanış ve davet

Mehmet Erdem, Aydın’da hayata geçirilen ve hayata geçirilecek projelerin şehre, hemşehrilere ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Erdem, "Şehrimize kazandırılan ve kazandırılacak olan bu kıymetli yatırımların coşkusunu hep birlikte yaşamak üzere tüm hemşehrilerimizi, 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı’na, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

