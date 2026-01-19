Kağıthane'de Sömestr: Çocuklara Dolu Dolu Etkinlikler

Kağıthane Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenip hem de kendilerini geliştirebileceği kapsamlı bir program sunuyor. İlçe genelindeki kültür, spor ve eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinlikler sömestir boyunca yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri

Belediye'ye ait yaklaşık 10 kültür merkezinde çocuklara yönelik film ve tiyatro gösterimleri gerçekleştiriliyor. Sanatla iç içe geçirilen tatilde çocuklar eğitici ve eğlenceli içeriklerle buluşuyor.

Spor eğitimleri

Yahya Kemal ve Hamidiye mahallelerindeki spor komplekslerinde her gün binlerce çocuk, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alıyor. Spor faaliyetleriyle çocukların fiziksel gelişimleri desteklenirken, disiplin ve takım ruhu kazanmaları da hedefleniyor.

Doğal Buz Pisti

Kağıthane Belediyesi Doğal Buz Pisti'nde 6-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik paten eğitimleri düzenleniyor. Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen eğitimler, çocuklara buz sporlarıyla güvenli bir tanışma imkanı sunuyor.

Uzay Evi deneyimi

Belediyeye bağlı Uzay Evi'nde çocuklar uzay temalı uygulamalarla bilimle iç içe bir deneyim yaşıyor. Astronot kıyafetleri, VR uygulamaları, Ay'a iniş simülasyonları, uzayda ağırlık deneyimleri ve interaktif düzenekler çocuklara uzayı yakından tanıma fırsatı veriyor.

Çocuk Kütüphanesi

Emniyetevleri Millet Kıraathanesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi, sömestir tatilinde ailelerin ve çocukların uğrak noktalarından biri oluyor. 3 binin üzerinde kitap, akıl oyunları, bulmacalar ve eğlenceli etkinliklerle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Okul öncesi yaş grubuna özel içerikler de kütüphanede yer alıyor.

Başkanın açıklaması

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarıyıl tatiline yönelik çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada: "Çocuklarımızın sömestir tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için belediyemize ait merkezlerde çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Kültürden spora, bilimden sanata uzanan bu programlarla çocuklarımıza keyifli bir tatil sunuyoruz. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum"

